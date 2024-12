¿Pokémon GO un esports? El juego se unió al competitivo de Pokémon

Pokémon GO sigue dando de que hablar, y ahora se dio a conocer su inclusión dentro de la escena competitiva de Pokémon en el campeonato "Play! Pokémon", que tendrá una nueva edición el próximo año.

A través de la página oficial de Pokémon, se compartieron detalles de cómo se llevará a cabo la Serie de Campeonatos de Play! Pokémon para 2022. Como todos saben, este evento se concentraba en los títulos más importantes de la franquicia como Pokémon Sword & Shield, Pokkén Tournament DX y Pokémon Trading Card Game. Por primera vez en la historia, Pokémon GO se une a las filas, con la posibilidad de que los participantes puedan ganar millones en premios y viajes.

Foto: The Pokémon Company

Así pues, se espera que para la temporada 2022, los jugadores podrán clasificarse en nuevas categorías de edad. Aquellos participantes que se habían asegurado puntos durante la temporada 2020, aún los mantendrán para el próximo año. Con respecto a Pokémon GO, habrá una circuito que los entrenadores deberán seguir.

Habrá eventos desarrollados en colaboración con Niantic, creadores de Pokémon GO, para que los jugadores tengan un pase al Campeonato Mundial Pokémon 2022. Para ello, será necesario que participen en los "Campeonatos Regionales" e "Internacionales". De ahí, saldrá un grupo de los mejores entrenadores.

Foto: Niantic

Para los eventos, las categorías disponibles serán "Senior" y "Master". La decisión de los organizadores de incluir a Pokémon GO dentro de la escena competitiva se debió a la gran acogida que tuvo el juego durante el primer torneo por invitación en el " Campeonato Mundial Pokémon 2019 ". Para poder registrarse a los eventos de Play! Pokémon será necesario pasar por dos fases.

La primera fase estará destinada a quienes alcanzaron el rango "Leyenda" en la temporada actual de la Liga Combates GO. Este periodo de inscripción anticipada estará disponible en los primeros meses de 2022. Posterior a eso, todos los jugadores, sin importar el rango, podrán registrarse en las plazas vacantes. Podrás competir en la actual temporada de la Liga Combates GO hasta el 29 de noviembre. Habrá una segunda temporada de la Liga Combates GO que servirá para registrarse en una segunda ronda de eventos presenciales.