Uncharted podría llegar a PC en febrero de 2022

En septiembre se llevó a cabo un PlayStation Showcase donde Sony reveló sorpresivamente la llegada de Uncharted a PC . Sin embargo, no se trata de la trilogía remasterizada que se lanzó en PS4, sino que están adaptando Uncharted 4 y su spin-off The Lost Legacy. Esto evidentemente llamó mucho la atención pues muchos esperaban poder jugar desde la primera entrega.

Pese a que Sony no ha dado explicaciones oficiales, la comunidad presume que se trataría de una primera prueba para saber que tan bien puede pegar las aventuras de Nathan Drake en PC. A fin de cuentas, estamos hablando de la cuarta entrega, que supo aprovechar toda la potencia gráfica de la PlayStation 4.

Uncharted 4 y The Lost Legacy se juntarán en un solo paquete llamado "Legacy of Thieves". En el primer tráiler se dijo que estará llegando en algún momento de 2022, sin revelar una fecha concreta. Sin embargo, desde VGC, descubrieron que en el registro de clasificación por edades de Australia , apareció el nombre del recopilatorio con una fecha: febrero de 2022.

El próximo 14 de enero de 2022, God of War llegará oficialmente a PC, siendo uno de los lanzamiento más esperados por los fans de Kratos.

Foto: Composición

Al igual que ha sucedido con Horizon Zero Dawn y Days Gone, el juego se pondrá a la venta en Steam y Epic Games Store.

La versión de PC no solamente ofrece soporte de mandos DualSense, resolución en 4K, compatibilidad con monitores ultra anchos 21:9 y más; sino también contará con tendrá total integración con NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) disponible en tarjetas Nvidia RTX. Eso quiere decir que no tendrán que sacrificar configuraciones gráficas altas y resoluciones de salida para obtener un alto rendimiento en God of War.