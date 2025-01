Call of Duty: a 12 años de su misión más controversial - Retrospectiva

Un día como hoy, pero en el año 2009, hacía su debut en tiendas de todo el mundo Call of Duty: Modern Warfare 2. Este juego, desarrollado por el talentoso equipo de Infinity Ward en Activision, marcó un antes y un después en los first-person shooters modernos. No solamente por la enorme diversión de las partidas en el modo multiplayer, sino también por la continuación de la historia que empezó en 2007 con Call of Duty 4: Modern Warfare.