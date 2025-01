Spider-Man y su videojuego que nos presentó el multiverso

Corría el año 2010, por aquellos años Activision seguía produciendo videojuegos basados en Spider-Man. Algunos bastante discretos, otros pasaron sin pena ni gloria. No sucedió eso con Spider-Man: Shattered Dimensions, juego que para muchos, representó fielmente el universo del arácnido héroe, sino que además, dio paso al multiverso, tan de moda hoy en día gracias a la futura película de "Spider-Man: No Way Home".