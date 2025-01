Doctor Strange: ¿En cuántos videojuegos de Marvel aparece?

Si bien hasta ahora no hemos tenido un videojuego en solitario de Doctor Strange, estamos contentos de que el personaje haya aparecido en varios títulos importantes de Marvel. A continuación, vamos a hacer un repaso de las ocasiones en las que hemos visto al Hechicero Supremo hacer de las suyas con otros héroes y villanos de la famosa Casa de las Ideas.

Una de las primeras apariciones de Doctor Strange en videojuegos sería en "Spider-Man Vs The Kingpin" en 1991, teniendo una pequeña aparición para ayudarle a ubicar a ciertos villanos que estaban causando problemas.

Foto: Difusión

No veríamos a Strange hasta 2006 con Marvel: Ultimate Alliance, el action RPG donde los héroes se juntaban para derrocar al Dr. Doom, quien había reunido a varios villanos para conquistar el mundo. Aquí si podías controlar al Doctor Strange haciendo uso de sus poderes mágicos

Foto: Difusión

Stephen no regresaría para Marvel Ultimate Alliance 2 con la excusa de irse a otra dimensión y no verse involucrado en los problemas que había entre los héroes -siendo una adaptación de Civil War-. Volvería para Ultimate Alliance 3, donde inclusive podía combinar sus hechizos con los poderes de otros héroes.

Marvel Vs Capcom 3 llegó en 2011, con la promesa de ser la entrega definitiva de esta serie de juegos de peleas, cumpliendo de manera excelente.

Doctor Strange era un personaje jugable, y cumplía en ser un oponente difícil de derrotar, siempre y cuando estuviera en buenas manos. No solo podía atacarte de cerca, también hacía uso de sus hechizos mágicos a larga distancia para mantenerte a raya.

Foto: Difusión

A qué no sabías que Marvel tenía su propio MOBA al estilo League of Legends. Pues sí, en efecto, si que lo tiene. Por desgracia, solo es exclusivo para ciertos países de Asia, y parece ser que no hay planes de lanzarlo en Occidente.