Elden Ring: estudio japonés dará día libre para que empleados jueguen

Los fans de FromSoftware están en todas partes del mundo, por lo que no sorprende encontrarnos con que habrá quienes buscarán una forma de poder darse un tiempo de jugar las primeras horas. Sin embargo, un estudio japonés ha decidido ir más allá y regalarle un día libre a sus empleados para que vayan a jugar el título.

Foto: Difusión

Asimismo, expresaron sobre cómo varios empleados no estarán al tanto de su trabajo por las expectativas de jugar Elden Ring. "Imaginamos que eso [por Elden Ring] no dejará que se enfoque en el trabajo. ¡Tienen toda la razón!". Como bien recuerdan desde Kotaku, no es la primera vez que una compañía japonesa hace algo así, ya hubo el caso de otra desarrolladora que decidió dar día libre por el lanzamiento de Monster Hunter Rise.