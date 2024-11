AEW y su videojuego oficial: ¿Qué luchadores están confirmados?

Desde su fundación en 2019, All Elite Wrestling (AEW) se ha convertido en una de las empresas más reconocidas en lo referente a la lucha libre ya que ha venido escalando no solo porque encontró una fórmula de hacer entretenida las historias y peleas de los luchadores, sino porque acogieron a una gran cantidad de talentos que salieron de la WWE por diferentes creativas o salariales.

Con la enorme popularidad que maneja All Elite Wrestling es natural que su expansión a otras ramas es un hecho. Es por ello que, desde 2020 se anunció el desarrollo de un videojuego basado en AEW que viene siendo desarrollado "para consolas de nueva generación" de la mano de Yukes, conocidos por haber estado detrás de múltiples entregas de la saga WWE 2K.

Al frente se encuentra Hideyuki "Geta" Iwashita, conocido productor detrás de múltiples juegos icónicos como WWF No Mercy y Def Jam: Fight for NY. En 2021 empezó a publicarse una serie de vídeos donde se mostraba cómo iba el desarrollo del proyecto, y si bien, está en un estado temprano, los fans de la lucha libre no dejan de sorprenderse de finalmente ver a la AEW ser adaptado a los videojuegos.