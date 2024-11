Activision estaría considerando lanzar remasterizaciones de Call of Duty

Mientras Infinity Ward sigue ocupado con el desarrollo de Call of Duty : Modern Warfare 2, Activision Blizzard ya estaría considerando un nuevo modelo de negocio para la franquicia, según un reporte hecho por un conocido insider de la industria llamado " RalphsValve ".

A través de Twitter, este usuario aseguró tener información sobre los planes que tiene Activision de apostar por remasterizaciones de anteriores entregas de Call of Duty con el fin de llenar el "espacio vacío" entre los juegos premium de la saga. Un modelo similar intentó la compañía hace años cuando lanzaba el olvidado Infinity Warfare junto a la remasterización de Call of Duty 4: Modern Warfare.

Foto: Twitter

Entre los juegos que estarían siendo considerados tendríamos World at War y Call of Duty 1 & 2. El Modern Warfare original podría incluirse dentro de la retrocompatibilidad de Xbox. Todos estos títulos de alguna forma tienen el respaldo y cariño de aquellos jugadores que los disfrutaron en su momento. Huelga decir que, World at War, seguiría siendo canon dentro de la saga, pues Black Ops: Cold War es una secuela directa del primer Black Ops, y este es una continuación de WaW. Todos desarrollados por Treyarch.