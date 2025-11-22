0
Universitario vs Chankas por la Liga 1 2025
Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Streamers eliminados del Squid Craft 4: AuronPlay, Vegetta777, The Greft y German

Pese a que AuronPlay es uno de los organizadores de este evento, fue ELIMINADO. Hoy dirán 'adiós' nuevos jugadores para la gran final del domingo.

Daniel Robles
Foto: composición/Daniel Robles
El tercer día de los Squid Craft 4 culminó y con ello muchos jugadores han quedado ELIMINADOS e imposibilitados para llegar a la gran final y competir por los 100 mil dólares de premios, los cuales serán repartidos de forma peculiar, según la organización del evento.

Auronplay, Rubius y Komanche son los organizadores de este evento especial en Minecraft y ellos se han encargado de compartir esta transmisión vía Twitch. En el tercer día, se realizaron dos nuevos juegos y estos fueron decisivos para muchos jugadores, quienes tuvieron que decir adiós a esta competencia.

Conoce a qué hora y dónde ver la gran final de los Squid Craft Games 4, el torneo por los 100 mil dólares en Minecraft.

PUEDES VER: Squid Craft Games 4: ¿a qué hora y dónde ver la gran final del torneo por los 100 mil dólares?

Tal como lo reveló la cuenta oficial de los Squid Craft 4 en X, antes Twitter, un total de 62 jugadores fueron ELIMINADOS durante el tercer día y con ello se despidieron muchas figuras emblemáticas del streaming.

Vegetta777, German Garmendia, DJMariio, Abby, BarcaGamer, Chibidori, ElviraYuki, TheGreft y hasta Auronplay, uno de los organizadores de este evento de Minecraft fueron eliminados en la cuarta y quinta prueba de este torneo inspirado en los macabros juegos de 'El juego del calamar'.

Lista de eliminados del 3er día. Foto: X

Lista de eliminados del 3er día. Foto: X

Hoy, sábado 22 de noviembre, es el cuarto día de los Squid Craft 4 y el evento EN VIVO se transmitirá por Twitch. Sin embargo, debido a la diferencia horaria deberás estar atento y ver los horarios.

  • México, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. 13:00 horas
  • Colombia, Perú y Ecuador. 14:00 horas
  • Estados Unidos, Venezuela y Bolivia. 15:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. 16:00 horas
  • España y Andorra. 20:00 horas
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

