Squid Craft Games 4: ¿a qué hora y dónde ver la gran final del torneo por los 100 mil dólares?

Este 2025 será un año inolvidable para los fanáticos de Minecraft. Y es que AuronPlay, Rubios y Komanche anunciaron la realizacón de al cuarta y última edición de los Squid Craft Games 4, un torneo en el que 200 jugadores del mundo buscarán competir por un premio de 100 mil dólares que se reparten de esta manera: 50 mil par el ganador del evento final y 50 mil entre los 32 sobrevivientes de la última prueba.

Los Squid Craft Games 4 se están realizando desde el último 19 de noviembre y culminarán mañana 23 de noviembre de 2025. Durante estos días, los jugadores tuvieron que superar diferentes pruebas inspiradas en al famosa serie de Netflix, el Juego del Calamar.

¿Qué pasó en el segundo día de eventos? Pues bien, se realizó una competencia de destreza, precisión y paciencia con la famosa 'galleta' de azúcar. Muchos usuarios no pudieron superarla y fueron eliminados. En el segundo juego del día se realizó una competencia en grupos, pero no todos pudieron lograrlo.

Algunos de los jugadores más famosos que han sido ELIMINADOS de los Squid Craft Games 4 son Auronplay, uno de los organizadores, Vegetta777, DJMarrio, Welchelas, Abby, entre otros. Para hoy sábado 22 de noviembre se tiene una nueva eliminación, para luego dar paso a la gran final de este domingo.

¿Dónde ver la gran final de los Squid Craft Games 4?

Pues bien, para ver este torneo de Minecraft solo deberás conectar a Twitch a los canales de Rubius, Auronplay, Komanche o Twitch Rivals y ver el evento de forma gratuita. Sin embargo, solo podrás reaccionar con emoticones, esto para no ofrecer ayuda a los participantes en las diferentes pruebas

https://www.twitch.tv/rubius

https://www.twitch.tv/auronplay

https://www.twitch.tv/komanche

https://www.twitch.tv/twitchrivals

¿A qué hora ver la final de los Squid Craft Games 4?

El cuarto día de los Squid Craft Games 4 arranca al mismo tiempo en todo el mundo, pero por la diferencia horaria en cada país hay una hora de estreno distinta.