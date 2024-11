La nueva tienda de Aldi en Florida regalará vales de hasta U$D 500 a sus clientes

Si vives en Florida, probablemente has notado el cierre de algunas tiendas tradicionales, como Kmart, Bed Bath & Beyond y Barnes & Noble. No obstante, uno de estos espacios vacíos será reutilizado para abrir una nueva tienda de Aldi. La cadena de supermercados continúa su expansión en el estado con nuevos establecimientos, como los que se inaugurará en Fountainbleu y Lecanto, en Florida.