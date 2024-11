Estas son las mejores atracciones turísticas y actividades que puedes hacer en Navidad en Estados Unidos

Uno de los planes imprescindibles durante cualquier viaje navideño es visitar el árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. Otros atractivos de la ciudad en esta temporada incluyen los impresionantes escaparates de grandes almacenes como Macy's, Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman, además del belén barroco napolitano del Metropolitan Museum of Art, 'El Cascanueces' del New York City Ballet y el 'Christmas Spectacular' de los Radio City Rockettes.