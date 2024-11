¡Atención, Estados Unidos! Estos son los planes de Donald Trump para reestructurar el FBI

¡Alerta, Estados Unidos! Durante meses, el presidente electo ha estado planeando despedir al director del FBI, Christopher Wray, en caso de ser elegido futuro mandatario de la Casa Blanca. Ahora, con la victoria asegurada, podría llevar a cabo sus objetivos. Para Donald Trump, la necesidad de reestructurar el FBI es vital. En esta nota, te explicamos cómo ejecutaría esta medida.

¿Cómo planea reestructurar el FBI Donald Trump?

Se cree que Donald Trump planea reestructurar el FBI partiendo por el despido de Wray y el nombramiento de Mike Rogers, ex agente especial del FBI y ex congresista de Michigan, como director del FBI. A su vez, instauraría a Kash Patel como subdirector. Patel es un ex jefe de Gabinete del Secretario de Defensa de los Estados Unidos y un seguidor leal a MAGA o 'Make America Great Again'.

Donald Trump planea incorporar a sus seguidores a la organización de investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.

¿Cuál fue el impacto de los planes de reestructuración del FBI de Donald Trump?

Los supuestos planes de reestructuración del FBI de Donald Trump podrían complacer a los republicanos del Senado, los cuales estaban preocupados por la forma en la que el presidente electo iba a perturbar el funcionamiento de la organización de investigación. A su vez, algunos críticos y ex funcionarios de Trump se han mostrado convencidos con la medida. Entre ellos, Andrew McCabe.

El ex subdirector del FBI de Trump dijo el jueves 21 de noviembre que nominar a Rogers como director del FBI es una decisión razonable y lógica, destacando el conocimiento de la comunidad de inteligencia y su experiencia. No obstante, en el programa 'The Source' de CNN, McCabe se mostró disconforme con la idea de instaurar a Patel como subdirector.

McCabe, a quien Trump despidió de su cargo horas antes de su retiro en 2018, comentó que no le parece concebible que alguien sin experiencia en la organización, como Patel, pueda desempeñarse correctamente en un puesto tan importante. A pesar de este argumento, como se sabe, nada es definitivo hasta que el presidente electo lo publique en Truth Social.

Nombramiento de Mike Rogers como líder del FBI: ¿Qué dice MAGA al respecto?