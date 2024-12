Cachorros sobreviven tras trágica historia: rescatistas los salvan de la basura en Estados Unidos

Por fortuna, un grupo de rescatistas notó a los perros y decidió darles algo de comida para que pudieran alimentar sus estómagos vacíos. No obstante, el alivio no duró mucho. Mientras observaban cómo los cachorros comían, se percataron de que algo no estaba bien con la pata trasera de Bipup. No podía pararse y, de hacerlo, le causaba dolor.