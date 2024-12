En 2022, el New York Times catalogó a Atherton como "la ciudad más elegante de Silicon Valley", destacando que el valor medio de una vivienda alcanza los 7,54 millones de dólares, de acuerdo con datos de Zillow. Además, el ingreso familiar promedio de sus habitantes es de 594,651 dólares, lo que ha atraído a personalidades del ámbito tecnológico, como Eric Schmidt, ex presidente de Google; Paul Allen, cofundador de Microsoft; Meg Whitman, ex directora ejecutiva de HP; y Sheryl Sandberg, jefa de Operaciones de Facebook, entre otros.