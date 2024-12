El Estatus de Protección Temporal (TPS), un mecanismo que permite a millones de inmigrantes de países en crisis residir en Estados Unidos, enfrenta incertidumbre ante la administración de Donald Trump . Aunque el nuevo presidente no ha detallado su estrategia migratoria, ha prometido una postura firme en este ámbito, lo que genera preocupación entre los beneficiarios del TPS.

Inmigrantes beneficiarios del TPS inician huelga de hambre y hacen pedido a Biden.

Donis Hernández, salvadoreño de 20 años de residencia en el país, se ha sumado a las protestas para exigir la renovación de su permiso, que expira el 9 de marzo. Su principal temor radica en la posibilidad de que, si no logra renovarlo bajo el mandato de Joe Biden, no tenga otra oportunidad en el futuro. "El miedo más grande que tenemos es que va a haber familias separadas. En mi familia hay personas que podrían quedarse y otras que no", señaló a EFE.