Atención, población americana: el alarmante dato que muestra un retroceso en la comprensión lectora

La encuesta advierte que los estudiantes de menor rendimiento están obteniendo puntuaciones extremadamente bajas en lectura, algo que no se había observado desde los años setenta. No obstante, este déficit en habilidades lectoras no solo afecta a las nuevas generaciones; el Departamento de Educación de Estados Unidos informa que casi 130 millones de adultos en el país leen por debajo del nivel correspondiente a sexto grado. Aunque los resultados mejoran ligeramente entre los adultos mayores, la diferencia no es significativa.

En cuanto a la población infantil, los estudios revelan que aproximadamente un tercio de los niños pequeños no cumplen con los estándares de lectura requeridos, lo que representa un aumento considerable en comparación con las tasas previas a la pandemia, según informó The New York Times. En secundaria, la situación no mejora mucho: alrededor de una cuarta parte de los estudiantes de octavo grado no alcanzan el nivel básico esperado para ese curso.