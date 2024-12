¿Cómo puedes cambiar la dirección en línea tras presentar la solicitud ante USCIS?

Si presentaste una solicitud de beneficios de inmigración ante el USCIS , debe notificar al USCIS sobre cualquier cambio de dirección lo antes posible para, de esa manera, asegurarse de recibir toda la correspondencia y los beneficios sin demora. Asimismo, todos los no ciudadanos en los Estados Unidos deben informar un cambio de dirección al USCIS dentro de los 10 días posteriores a la mudanza. Este requisito de informe no se aplica a los titulares de visas A y G y a los visitantes con exención de visa.

Es por ello que, si desea cambiar su dirección, es preferible realizarlo a través de una cuenta en línea de USCIS tan pronto como se mude. Cambiar su dirección con el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) no cambiará su dirección con USCIS y USPS no reenviará su correo desde USCIS .

La mayoría de las personas pueden realizar este cambio utilizando la herramienta de autoservicio de cambio de dirección de USCIS, conocida como Enterprise Change of Address (E-COA). Esta herramienta está disponible en su cuenta en línea de USCIS, bajo el menú desplegable "Mi cuenta". Si no tiene una cuenta en línea de USCIS, consulte la página sobre cómo crear una cuenta en línea de USCIS. Sin embargo, algunas personas pueden no tener acceso a esta función; para más detalles, consulte la sección de Procedimientos específicos para ciertas poblaciones.