Pánico en EE. UU.: Conejos con 'tentáculos' son fotografiados en Colorado y especialistas explican el estado de esta especie

En los últimos días, los vecinos de Fort Collins, Colorado, se han llevado una sorpresa al ver conejos que presentan unas extrañas protuberancias oscuras en la cabeza y el cuello. Las fotos, que se difundieron rápidamente en redes sociales, muestran lo que parecen ser 'cuernos' o 'tentáculos' saliendo del cuerpo de estos animales, lo que ha causado preocupación entre la comunidad de Estados Unidos.

Los conejos afectados pertenecen a la especie conocida como conejo de cola de algodón, que es muy común en esa zona de Estados Unidos. Estas protuberancias que se ven no son producto de una mutación genética ni de un virus nuevo que pueda poner en riesgo a las personas, sino que son causadas por una enfermedad que afecta únicamente a estos animales.

¿Qué es el virus que provoca estas protuberancias en los conejos?

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los 'cuernos' son en realidad crecimientos causados por un tipo específico de papilomavirus que afecta solo a los conejos. Esta infección genera protuberancias en la piel, especialmente cerca de las orejas, los ojos o el cuello. Si bien su aspecto puede resultar alarmante, no representa un riesgo para las personas ni para otros animales.

En la mayoría de los casos, los conejos silvestres pueden vivir con la enfermedad sin mayores complicaciones. Solo en situaciones en las que las protuberancias dificultan su capacidad para comer o beber, podría considerarse la eutanasia como una medida humanitaria. Sin embargo, los especialistas insisten en que los conejos suelen recuperarse solos y que las protuberancias desaparecen con el tiempo.

¿Existe algún riesgo para los conejos domésticos?

Aunque el virus no afecta a humanos ni a otras especies, sí puede contagiarse a conejos domésticos, especialmente si estos viven al aire libre y tienen contacto con conejos silvestres o insectos vectores. En estos casos, la infección tiende a ser más grave, por lo que se recomienda acudir a un veterinario ante cualquier síntoma inusual.

La mayoría de los conejos silvestres suele convivir con la enfermedad sin problemas graves.

Las especies de conejo de cola de algodón en Colorado

En Colorado existen tres especies principales de conejos de cola de algodón:

Cola de algodón de montaña

Cola de algodón de desierto

Cola de algodón del este

Estas especies son muy similares entre sí y se distinguen principalmente por su hábitat y ubicación geográfica, más que por su apariencia física.