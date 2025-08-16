- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Pánico en EE. UU.: Conejos con 'tentáculos' son fotografiados en Colorado y especialistas explican el estado de esta especie
Conejos de cola de algodón salvajes en Colorado se han vuelto virales luego de ser captados con extrañas protuberancias en la cabeza y el cuello.
En los últimos días, los vecinos de Fort Collins, Colorado, se han llevado una sorpresa al ver conejos que presentan unas extrañas protuberancias oscuras en la cabeza y el cuello. Las fotos, que se difundieron rápidamente en redes sociales, muestran lo que parecen ser 'cuernos' o 'tentáculos' saliendo del cuerpo de estos animales, lo que ha causado preocupación entre la comunidad de Estados Unidos.
PUEDES VER: Erin se convierte en el primer huracán de 2025 en el Atlántico: el Centro Nacional de Huracanes pronostica su trayectoria
Los conejos afectados pertenecen a la especie conocida como conejo de cola de algodón, que es muy común en esa zona de Estados Unidos. Estas protuberancias que se ven no son producto de una mutación genética ni de un virus nuevo que pueda poner en riesgo a las personas, sino que son causadas por una enfermedad que afecta únicamente a estos animales.
¿Qué es el virus que provoca estas protuberancias en los conejos?
Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, los 'cuernos' son en realidad crecimientos causados por un tipo específico de papilomavirus que afecta solo a los conejos. Esta infección genera protuberancias en la piel, especialmente cerca de las orejas, los ojos o el cuello. Si bien su aspecto puede resultar alarmante, no representa un riesgo para las personas ni para otros animales.
En la mayoría de los casos, los conejos silvestres pueden vivir con la enfermedad sin mayores complicaciones. Solo en situaciones en las que las protuberancias dificultan su capacidad para comer o beber, podría considerarse la eutanasia como una medida humanitaria. Sin embargo, los especialistas insisten en que los conejos suelen recuperarse solos y que las protuberancias desaparecen con el tiempo.
¿Existe algún riesgo para los conejos domésticos?
Aunque el virus no afecta a humanos ni a otras especies, sí puede contagiarse a conejos domésticos, especialmente si estos viven al aire libre y tienen contacto con conejos silvestres o insectos vectores. En estos casos, la infección tiende a ser más grave, por lo que se recomienda acudir a un veterinario ante cualquier síntoma inusual.La mayoría de los conejos silvestres suele convivir con la enfermedad sin problemas graves.
Las especies de conejo de cola de algodón en Colorado
En Colorado existen tres especies principales de conejos de cola de algodón:
- Cola de algodón de montaña
- Cola de algodón de desierto
- Cola de algodón del este
Estas especies son muy similares entre sí y se distinguen principalmente por su hábitat y ubicación geográfica, más que por su apariencia física.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90