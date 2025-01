Este es el motivo por el que las banderas de EE. UU. se izarán a media asta en la toma de posesión de Trump

El presidente electo de Estados Unidos , Donald Trump , ha mostrado su frustración por la decisión de que las banderas ondeen a media asta cuando asuma el cargo en unas semanas. Esta medida fue tomada por el presidente Joe Biden para rendir homenaje al ex presidente Jimmy Carter, quien falleció el domingo a los 100 años.

Sin embargo, Trump no tiene mucho que hacer al respecto, al menos no hasta que asuma oficialmente. A continuación, te explicamos por qué se izan las banderas a media asta cuando muere un ex presidente, quién tiene la autoridad para emitir esa orden y cuánto tiempo dura este proceso.