¡Las deportaciones están cerca, inmigrantes! Funcionario de Donald Trump anuncia el inicio de esta política migratoria

Se informó que la primera de estas redadas tendrá lugar en Chicago , pero Homan afirmó que esta sería solo una de varias que se realizarán en todo el país. Los agentes de ICE ( Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ) se concentrarán inicialmente en inmigrantes con antecedentes criminales , pero no descartarán a otros indocumentados, advirtió Homan, quien añadió que los operativos se extenderían durante toda la semana y contarían con la participación de entre 100 y 200 oficiales.

Las redadas migratorias anunciadas por la administración de Trump han generado un fuerte debate sobre la seguridad pública y los derechos de los inmigrantes.

La noticia provocó diversas reacciones, especialmente en ciudades como Chicago, que han adoptado políticas de "santuario" para inmigrantes. Don Terry, portavoz del departamento de policía de Chicago, aseguró que no interferirían con las actividades de las autoridades federales y que no se involucrarían en la documentación del estatus migratorio de las personas. Además, subrayó que no compartirían esa información con el gobierno federal.