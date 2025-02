Lotería de Visas 2026 para inmigrantes: ¿Cuál es el siguiente paso para la Green Card?

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., anualmente se destinan hasta 55,000 visas a través del Programa de Visas de Diversidad (Lotería de Visas). No obstante, no todas estas visas se asignan a los ganadores, ya que algunas se reservan para suplentes y no todos los seleccionados completan el proceso o cumplen con los requisitos establecidos.