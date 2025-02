Donald Trump desea ponerle fin a la guerra en Ucrania: ¿Qué se sabe sobre sus iniciativas para lograrlo?

Las iniciativas de Donald Trump no se detienen, sobre todo si de la guerra entre Rusia y Ucrania se trata. Después de todo, durante su campaña presidencial, el ahora jefe de Estado aseguró que uno de sus objetivos era eliminar este conflicto en los primeros días de su mandato en el país norteamericano .

Con una reunión en camino con el mandatario ruso , Vladimir Putin , la posibilidad de que lo manifestado por Trump se cumpla no parece ser tan descabellada. En medio de este contexto, es indispensable analizar las iniciativas del jefe republicano para poder disolver esta problemática . En esta nota se detallan todos los pormenores del tema.

No obstante, a expensas de estos comunicados y los planes desarrollados, Trump no solo se limitó a resaltar su deseo de paz . El mandatario fue tajante al abordar dos de las principales reivindicaciones de Ucrania . En primer lugar, señaló que la aspiración de Ucrania a unirse a la OTAN era impráctica y que la probabilidad de que el país ingrese en la Alianza Atlántica es baja.

A medida que las negociaciones de paz avanzan , Europa mantiene una postura clara . En París , los ministros de Exteriores de Francia , Alemania , España y Polonia se reunieron para discutir cómo debe abordarse la situación de Ucrania en el contexto europeo . En un mensaje rotundo, José Manuel Albares , ministro de Exteriores de España , destacó que no se puede tomar ninguna decisión sobre Ucrania sin contar con la participación activa del país.

"No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania, y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea sin Europa", enfatizó Albares, subrayando la importancia de una solución que respete la soberanía ucraniana. Siendo así, Europa ve claramente que la guerra en Ucrania no solo afecta al país invadido, sino que tiene implicaciones directas sobre la seguridad de todo el continente.