¡DESESPERACIÓN TOTAL! Suspenden el TPS en Estados Unidos y más de 340.000 familias latinas temen ser DEPORTADAS

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha anunciado la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, afectando a aproximadamente 348,202 personas. Esta medida, que entrará en vigor en abril de 2025, ha generado preocupación entre organizaciones como el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) y Venezuelans and Immigrants Aid (VIA), quienes advierten sobre el riesgo de deportaciones masivas y las graves implicaciones humanitarias que esto podría acarrear.

CEPAZ y VIA advierten que la suspensión del TPS dejaría a miles de venezolanos en una situación de vulnerabilidad, sin certezas sobre su estatus migratorio ni su seguridad. Asimismo, recalcan que las condiciones en Venezuela no han mejorado lo suficiente como para justificar la eliminación de esta protección.

Según un comunicado de CEPAZ y VIA, la decisión del DHS no toma en cuenta un análisis realista de la crisis en Venezuela. Actualmente, el 70.6% de la población no cuenta con ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, y el acceso a los servicios de salud sigue siendo precario. Además, alertan sobre el aumento de la represión estatal, especialmente tras la crisis poselectoral de 2024.