¡Atención, inmigrante! EE.UU envía otros 3.000 soldados a la frontera con México para restringir la migración ilegal

Como consecuencia, según The Associated Press , El Pentágono está enviando otros 3.000 soldados a la frontera con México tras las órdenes del jefe de Estado . Dicha medida fue anunciada el sábado por medio de funcionarios del gobierno estadounidense . En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con esta decisión.

A su vez, según el medio de comunicación Milenio , cada soldado presenta diferentes funciones. La brigada Stryker se centrará en detener y vigilar. No obstante, no participará en operaciones de deportación. Por su parte, la unidad de aviación ayudará en la movilización de personal, equipos y suministros y proporcionarán ayuda médica aérea.

Con base en lo expresado por The Associated Press, la finalidad de Donald Trump se centra en ampliar el papel del ejército para cerrar la frontera con México. Una vez esto se concrete, se enviará a los migrantes de regreso a sus países de origen. Así pues, el personal militar fue enviado a la frontera de forma continúa, una actividad que no se realizaba con esa rapidez desde 1990, para parar la migración, el tráfico de drogas y el crimen transnacional.