La triste reacción de Agüero cuando supo que Messi no seguiría en Barcelona: "No puede ser, la p..."

Kun Agüero, en una reciente entrevista, recordó el momento que le tocó vivir cuando todo parecía indicar que iba a jugar junto a su mejor amigo que le dio el fútbol, Lionel Messi. El exdelantero argentino conversó con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en ‘Enfocados’, donde reveló cuál fue su reacción al enterarse de que Messi dejó el Barcelona para fichar por el PSG.

Durante la conversación, el Kun señaló que todo estaba encaminado para compartir equipo con el actual jugador del Inter Miami, pues venían hablando constantemente e incluso llegó a acompañarlo a ver la casa en la que se iba a quedar. No obstante, cuando vio la noticia, pensó que se trataba de una broma.

La reacción de Kun Agüero al fichaje de Messi por el PSG

Ante la pregunta sobre si se comunicó con Messi para hablar sobre su llegada al Barza, explicó: “¿Te comunicaste con Leo a tu llegada al Barcelona?”.

“Es que estábamos en la Copa América, o sea, estábamos juntos. Yo ya sabía que iba a fichar y él también estaba viendo todo el tema de su renovación. Veníamos hablando todo el tiempo y, es más, cuando pasó lo que pasó, que no me acuerdo si fue un jueves o no sé, dos días antes de que sucediera eso, yo fui a ver una casa cerca de donde él vivía para alquilarla. Él vino y me acompañó a verla, o sea que dos días antes parecía que iba todo encaminado”.

Después, el Kun explicó que al principio no lo podía creer, pues consideró que todo estaba encaminado para jugar junto al '10'. “Y de repente apareció esa bomba dos días después. La verdad, no me lo creí. Estaba en la casa de Ibai, justo durante un stream, y me muestra la noticia. Me dice: “Es verdad, pasó esto”. Yo le respondía que seguro les habían hackeado el Instagram o las redes sociales del Barcelona”.

“Le decía: “No, esto es trucho, trucho”. Entonces le mando un mensaje a Leo y le pregunto: “Che, ¿es verdad o qué? No estoy entendiendo nada”. Y él me responde: “Sí, es verdad, boludo”. Ahí dejé el celular y dije: “No puede ser, la p... madre””.

Aunque no le preguntó directamente lo que pasó, sí reconoció que fue una situación muy triste, pues quería jugar en Barcelona junto a su mejor amigo. “Después tampoco empecé a preguntarle exactamente qué había pasado. Fue una m... en ese sentido, pero como te digo, las cosas pasan por algo y al final siempre se termina sabiendo qué ocurrió. Yo, más que nada, estaba como amigo para acompañarlo, más que para preguntarle qué pasó, qué esto o qué lo otro”, finalizó.