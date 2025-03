ATENCIÓN, inmigrantes en California: ¿cuándo las 'ciudades santuario' NO IMPEDIRÍAN tu detención?

En California, un estado conocido por su enfoque progresista y la defensa de los derechos de los inmigrantes, las 'ciudades santuario' han brindado un refugio a quienes buscan resguardarse de las estrictas políticas migratorias federales. No obstante, existen circunstancias concretas en las que, a pesar de su política de no colaboración con las autoridades migratorias, respaldada por la Ley SB 54, estas ciudades podrían no ser suficientes para evitar una detención.