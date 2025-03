Donald Trump continúa sus planes: el presidente de EE.UU se alista para acabar con el Departamento de Educación

De acuerdo con los informes, la administración ha preparado una orden ejecutiva que instruye a la secretaria de Educación , Linda McMahon , a iniciar el proceso de cierre del departamento. No obstante, para concretar su desaparición total, se necesitaría la aprobación del Congreso de Estados Unidos , un desafío político de gran magnitud . En esta nota te comentamos más al respecto de esta medida.

A pesar de que la fecha de firma de la orden aún no ha sido confirmada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó que no ocurrirá este jueves. A su vez, cabe mencionar que el intento de eliminar el Departamento de Educación no es nuevo, pero nunca ha logrado obtener el respaldo necesario en el Congreso.