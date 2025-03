Recientemente, un funcionario estadounidense, que pidió que no se revele su identidad, comunicó a CNN que esta restricción podría entrar en vigor tan pronto como la próxima semana. No obstante, el mismo funcionario subrayó que aún no se han tomado decisiones definitivas sobre los países afectados ni sobre el cronograma de implementación de la medida. AQUÍ todo lo que se sabe.