¿Los agentes de ICE pueden revisar tu celular y laptop en los aeropuertos de Estados Unidos? Esto se sabe al respecto

Según The Guardian , el gobierno estadounidense tiene el completo derecho de revisar los dispositivos electrónicos, como celulares y computadoras portátiles. No obstante, la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU ) argumenta que dicha acción sigue causando controversia dado que se les ha solicitado a viajeros la contraseña de sus aparatos eléctricos en puntos de entrada del país norteamericano.

Ante este contexto, aunque la ACLU afirme que no se les permitirá ingresar al país norteamericano a los titulares de visas que ingresan bajo el Programa de Exención de Visas (VWP) y no aceptan desbloquear sus teléfonos o laptops, lo cierto es que las autoridades generalmente no pueden revocar el estatus de residentes permanentes con tarjetas de residencia válidas sin una audiencia con un juez de inmigración.