Kristin Davis revela la PRESIÓN para desnudarse en "Sex and the City": "Fue HUMILLANTE"

​Kristin Davis, reconocida por su papel como Charlotte York en "Sex and the City", ha compartido recientemente experiencias incómodas durante el rodaje de escenas íntimas en la serie. En su pódcast "Are You a Charlotte?", la actriz reveló que el showrunner Michael Patrick King la presionó para realizar una escena de desnudo en el primer episodio de la quinta temporada, a pesar de su incomodidad al respecto.