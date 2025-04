BOICOT NACIONAL a Walmart planeado para el 7 de abril: lo que debes saber de la ALERTA en EE. UU.

La protesta, organizada por The People's Union USA, insta a los consumidores a abstenerse de realizar compras en Walmart y sus afiliados, como farmacias y tiendas de salud. La motivación surge de la crítica hacia grandes corporaciones que, según los organizadores, cedieron a la presión conservadora y han abandonado sus compromisos con la DEI.

John Schwarz, fundador de The People's Union USA, ha criticado a grandes corporaciones como Walmart por ser "explotadoras". Según Schwarz, "el pueblo ya no financiará empresas que envenenan nuestros alimentos y destruyen el planeta". Esta crítica se intensificó después de la decisión de Walmart de no renovar su centro de equidad racial, creado en respuesta al asesinato de George Floyd en 2020.