¡ALERTA! Donald Trump considera atacar con DRONES contra cárteles del narcotráfico en México

Esta percepción ha impulsado la búsqueda de estrategias más contundentes para combatir el narcotráfico.

Por su parte, el gobierno mexicano ha rechazado categóricamente cualquier acción militar unilateral por parte de Estados Unidos en su territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que tales medidas no resolverían el problema y reafirmó la postura de no permitir intervenciones extranjeras no autorizadas.