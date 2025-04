¡INAUDITO! 90% de los enviados a El Salvador no contaban con cargos criminales en Estados Unidos

Según el medio Bloomberg News, de los migrantes deportados, aproximadamente el 90% no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. La administración reconoció que "muchos" de los venezolanos enviados a El Salvador no tenían registros criminales en el país. Sin embargo, argumentaron que la ausencia de antecedentes no implicaba que no representaran un riesgo, sugiriendo que la falta de información específica sobre cada individuo destacaba la necesidad de su deportación. ​