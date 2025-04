Nuevo GOLPE contra los migrantes: ¿Qué es el "Archivo maestro de defunción" y cómo lo usaría Donald Trump?

Según investigación de The New York Times basada en archivos oficiales y testimonios de seis fuentes clave, la administración impulsaría un plan radical: revocar los números del Seguro Social de migrantes con el fin explícito de obligarlos a "autodeportarse". De este modo, les restringirían el el acceso a servicios esenciales como cuentas bancarias, tarjetas de crédito e incluso beneficios públicos.

La administración de Donald Trump reutilizaría una medida que impediría a los inmigrantes contar con tarjetas de crédito y beneficios públicos. Foto: AFP

Aquella táctica o "arma administrativa" buscaría reutilizar el histórico "Archivo maestro de defunción" del Seguro Social, mismo que se enfoca en hacer un seguimiento de las personas fallecidas, ya que no deberían recibir prestaciones. De este modo, se incluiría los nombres de las personas vivas que el gobierno considera que deben ser marcadas como "inexistentes".

De acuerdo con The New York Times, en principios de la semana se añadieron al fichero más de 6300 migrantes con un estatus legal revocado. Cabe resaltar que, según información del gobierno, se ingresaron a dicho listado los presuntos delincuentes convictos y presuntos "terroristas". No obstante, los funcionarios alertaron que dicha medida puede ampliarse para incluir a los inmigrantes.