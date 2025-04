¡Duro golpe de ICE! Juez rechaza pedido de bloquear redadas en lugares de culto

Este viernes 11 de abril, una jueza federal del Distrito de Columbia rechazó prohibir las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de culto. La solicitud formaba parte de una demanda impulsada por más de veinte organizaciones cristianas y judías, que representan a millones de personas en todo Estados Unidos. La acción legal buscaba frenar una política impulsada por el Gobierno del republicano Donald Trump.

La magistrada Dabney Friedrich argumentó que los casos de redadas en lugares de culto han sido escasos y que los demandantes no lograron demostrar que dichas acciones hayan causado daños directos o inminentes en Estados Unidos. En su decisión, concluyó que no existen fundamentos suficientes para emitir una orden cautelar que limite las operaciones de ICE en estos espacios religiosos.

¿Por qué el juez desestimó este pedido?

La jueza federal argumentó que los demandantes no presentaron evidencia suficiente para probar que ICE haya establecido una política oficial de realizar redadas específicamente dirigidas a los lugares de culto. Según el fallo, los casos presentados eran “aislados” y no representaban una práctica institucionalizada.

Además, la magistrada señaló que el tribunal no tiene la autoridad para dictar medidas preventivas en ausencia de un daño inminente y demostrable. El fallo destaca que, aunque los demandantes mostraron preocupación legítima por el impacto de estas redadas, el estándar legal para bloquearlas no se cumplió.

Dabney Friedrich desestimó la demanda de grupos cristianos y judíos. Foto: Historical Society of the District of Columbia Circuit.

Esta no es la primera demanda rechazada en Maryland

En febrero, un juez federal en Maryland también se pronunció sobre un caso relacionado, aunque con un resultado distinto. En esa ocasión, el juez de distrito Theodore Chuang falló en contra de la Administración tras una demanda presentada por una coalición de cuáqueros y otros grupos religiosos. Sin embargo, su decisión tuvo un alcance limitado, aplicándose únicamente a los demandantes involucrados.