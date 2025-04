Estos son los TIPOS DE MULTAS para quienes no cumplan con su declaración de impuestos al IRS

El incumplimiento con la declaración de impuestos puede acarrear consecuencias graves. El IRS, la agencia encargada de la recaudación fiscal en EE. UU., aplica diversas sanciones a quienes no cumplen con sus obligaciones. Las multas varían según el tipo de infracción y pueden afectar tanto a individuos como a empresas.

Las penalidades no solo se limitan a montos fijos, sino que también incluyen intereses adicionales y posibles cargos por evasión fiscal. Es fundamental entender los tipos de multas que el IRS impone para evitar sorpresas y proteger tu situación financiera. A continuación, detallamos las principales multas que podrías enfrentar .

En Estados Unidos, el IRS aplica diversas sanciones a quienes no cumplen con su obligación de declarar impuestos. Entre las más frecuentes se encuentran:

Si no entregas tu declaración de impuestos antes de la fecha límite, se te impondrá una multa. Esta suele ser un porcentaje del impuesto que no se ha pagado y puede incrementarse con el paso del tiempo.

Si no abonas la cantidad debida dentro del plazo establecido, el IRS cobrará una multa basada en el saldo pendiente. Esta penalización comienza en el 0.5% del monto no pagado por cada mes de retraso y puede aumentar si el retraso persiste.

Si proporcionas datos incorrectos o incompletos, el IRS puede imponer una sanción. Esto abarca situaciones como no declarar ingresos o incluir deducciones falsas.

Si el IRS concluye que un contribuyente ha intentado evadir el pago de impuestos de forma intencionada, las multas pueden ser más severas. En casos de fraude, la sanción podría alcanzar el 75% de los impuestos que no fueron pagados.

Si no pides una prórroga para presentar tu declaración y no lo haces antes de la fecha límite, podrías enfrentarte a penalizaciones adicionales por no cumplir con los plazos establecidos.