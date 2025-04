Si no tengo número de Seguro Social, ¿el número de ITIN puede reemplazarlo?

Si no cuentas con un número de Seguro Social (SSN), el número de ITIN que es el de Identificación Personal del Contribuyente podría parecer una solución. Sin embargo, es importante entender que aunque ambos números sirven para propósitos fiscales, no son completamente intercambiables. El ITIN no te otorga los mismos derechos y beneficios que el SSN, como el acceso a programas de seguridad social.