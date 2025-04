¡Atención, inmigrante! Esto necesitas saber para encontrar intérpretes en los tribunales de Estados Unidos

Si eres un inmigrante con un dominio limitado del inglés, es indispensable que sepas que los tribunales están obligados a proporcionarte un intérprete en casos penales y civiles. A su vez, en la ciudad de Nueva York, los intérpretes judiciales están disponibles sin la necesidad de pagar.

Cabe mencionar que los servicios de interpretación pueden incluir el lenguaje de señal, en caso de que un inmigrante tenga problemas de audición. También recuerda que hay diferentes intérpretes para cada situación: audiencias judiciales, juicios y otros servicios. Una vez esto esté establecido, sigue leyendo esta nota para saber cómo solicitar uno, qué hacer de tener un problema con él, entre otros temas.

¿Cómo solicitar un intérprete en los tribunales de Estados Unidos?

Según Documented New York, para poder solicitar un intérprete, sobre todo en Estados Unidos, es indispensable notificarlo al tribunal lo antes posible. Hazlo de las siguientes maneras:

Pídele a tu abogado que solicite un intérprete al tribunal en tu nombre.

Coméntale este asunto al secretario del tribunal cuando presentes tus documentos.

Menciona cuál es la necesidad de contar con un intérprete en tu primera comparecencia con el tribunal.

Llama al tribunal antes de tu audiencia y pregunta cómo solicitar un intérprete.

Pide ayuda a la Oficina de Servicios de Interpretación Judicial.

Envía un correo electrónico al Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York.

¿Qué hacer de tener un problema con el intérprete?

De tener problemas o inquietudes con los servicios de interpretación, comunícalo inmediatamente al juez o funcionario judicial. Esto permite que el tribunal aborde el asunto en el momento y evites malentendidos. También puedes informar tu molestia a la Oficina de Acceso Lingüístico del Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York cuanto antes.

¿Proporcionan intérpretes para las entrevistas de asilo afirmativo?

No necesariamente. A partir del 13 de septiembre de 2023, USCIS requiere que los solicitantes de asilo lleven su propio intérprete si no hablan inglés con fluidez o prefieren otro idioma para su entrevista. Ya no ofrecen intérpretes, excepto a personas con discapacidad que necesiten lenguaje de señasl.

Si no traes un intérprete adecuado, tu solicitud de asilo puede ser rechazada. Asimismo, es importante que tengas en cuenta que el intérprete debe ser mayor de 18 años, hablar bien inglés y el idioma del solicitante, y no ser abogado, testigo o funcionario del gobierno.