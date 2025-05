¿No tienes Real ID? El gobierno de Estados Unidos explica que aún podrás viajar si cumples estos requisitos clave

Las personas que no hayan tramitado su Real ID antes del 7 de mayo aún podrán volar dentro de Estados Unidos, pero deberán cumplir con ciertos requisitos adicionales. Estos van desde enfrentar controles más estrictos, pasar por una fila distinta, someterse a verificaciones extra hasta portar otro documento aceptado, como un pasaporte válido o una identificación tribal. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.

¿Qué más comunicó el gobierno de Estados Unidos sobre viajar sin la Real ID?

El gobierno de Estados Unidos, por medio de un anuncio realizado por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, confirmó que no tener una Real ID no impedirá volar. No obstante, sí implicará pasos adicionales en el control de seguridad. Asimismo, para facilitar el acceso al documento, muchas oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) han extendido sus horarios.

Sin embargo, aún así se reportaron largas filas, como el caso de una estudiante en Pensilvania que esperó horas para obtener la nueva credencial. En campañas públicas, el Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que esta política busca reforzar la seguridad de Estados Unidos y que el documento también será necesario para ingresar a ciertos edificios gubernamentales.

La medida que permite volar sin Real ID fue anunciada por Kristi Noem.

¿Qué es la Real ID y para qué sirve?

La Real ID es una identificación estatal, como una licencia de conducir, que cumple con normas federales de seguridad. Se implementó a partir de una recomendación de la Comisión del 11 de septiembre y se convirtió en ley en 2005, aunque su aplicación ha sido postergada varias veces.

Este documento será obligado para vuelos domésticos y para entrar en edificios federales. Se distingue por un símbolo en la parte superior, usualmente una estrella. Las autoridades sostienen que su uso refuerza la protección de Estados Unidos frente a amenazas.