Recientemente, Brent Hinds, exguitarrista principal de la banda de heavy metal Mastodon, murió en un accidente de motocicleta en Atlanta, Estados Unidos. Su lamentable deceso fue confirmado por la banda, además de WANF de Atlanta por la oficina del médico forense del condado de Fulton. A sus 51 años, dejó un gran legado y recibió mensajes sensibles de sus seguidores. AQUÍ más detalles sobre su muerte.

Murió Brent Hinds, exvocalista de Mastodon, a los 51 años, tras accidente con su moto

El miércoles 20 de agosto, Hinds falleció mientras viajaba en una Harley Davidson. esto luego que el conductor de una SUV BMW no le cediera el paso, tal como informaron las autoridades estadounidenses.

Hinds es uno de los artistas más populares, el cual cofundó la banda Mastodon en el año 2000, de la mano del bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. Vale resaltar que el guitarrista de 51 años se separó del grupo a inicios de este año en medio de mucha polémica.

Pese a que, en marzo de este año la banda escribió en una publicación que su retiro se debió a una decisión mutua, expresaron "solo éxito y felicidad en sus futuros proyectos", esto en respuesta a las consultas de los fans. Por su parte, Hinds había afirmado haber sido expulsado del grupo. incluso, tildó a sus excompañeros como "personas horribles".

La banda se pronunció tras la muerte de Hinds

Luego de la sensible partida de Hinds, la banda compartió un comunicado en sus redes sociales hace unas horas.

"Estamos sumidos en una profunda tristeza y dolor… anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas. Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos momentos difíciles. Descanse en paz, Brent", acotó.