Recientemente, la empresa Aldi ha lanzado una oferta de leche a un precio más bajo que el de Walmart en Estados Unidos, lo que ha captado la atención de consumidores en busca de opciones más económicas. Asimismo, los clientes de Aldi pueden utilizar cupones SNAP, lo que refuerza la accesibilidad de sus productos para familias con recursos limitados. En esta nota, te revelamos los detalles de esta gran oferta.

Vale precisar que esta táctica de precios competitivos se alinea con la filosofía de Aldi de reducir costos, mientras que Walmart, un líder en el sector minorista, se enfrenta al desafío de mantener precios asequibles.

Producto indispensable en la alimentación es vendido por ALDI a menor precio

Comparar precios en supermercados de Estados Unidos se ha convertido en una estrategia efectiva para lograr ahorros significativos, especialmente en productos esenciales y básicos como la leche. Un análisis reciente señaló que Aldi comercializa el medio galón (64 onzas) de leche entera a un precio de US$1,59, en contraste con la empresa Walmart, donde el mismo volumen se ofrece a US$2,00.

Friendly Farms, es la marca de Aldi que está causando furor y es mucho más económica que la de Walmart.

La marca americana y la alemana cumplen con estándares de calidad similares, ya que están enriquecidas con vitamina D y no contienen hormonas artificiales. No obstante, la distinción no solo se encuentra en el costo, sino también en la experiencia del consumidor.

La leche de la marca Great Value de Walmart ha recibido críticas variadas, logrando un promedio de 2,7 estrellas en más de 3,500 reseñas, mientras que la leche Friendly Farms de Aldi, ha llamado la atención por su textura suave y un sabor agradable, siendo adecuada tanto para el desayuno como para la preparación de diversas recetas.

Adicionalmente, y un punto a favor de Aldi, es que los beneficiarios del programa SNAP pueden adquirir la leche en Aldi, lo que representa una ventaja considerable para las familias que buscan calidad a un precio accesible.

SNAP te permite usar los cupones en los productos Aldi

En la nación de Trump, millones de ciudadanos utilizan el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para satisfacer sus requerimientos alimentarios.

Este programa federal proporciona beneficios a través de una tarjeta EBT, la cual permite la adquisición de productos alimenticios básicos, tales como leche, pan, frutas y verduras, en establecimientos autorizados. Entre estos, se encuentran supermercados de bajo costo como Aldi, que facilitan el acceso a una alimentación adecuada para las familias de bajos recursos.