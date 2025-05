Así fue el trágico accidente ocurrido en San Diego: video causa conmoción en redes sociales

Cuando estaba dirigiéndose al Aeropuerto Ejecutivo de Montgomery, el avión Cessna 550 cayó y se estrelló en un vecindario del estado norteamericano de San Diego, derramando combustible y provocando un feroz incendio. Se estima que entre 8 a 10 personas estaban en el vuelo.

Así fue el trágico accidente ocurrido en San Diego

El avión Cessna 550 tenía como destino Montgomery-Gibs, un aeropuerto ubicado a 10 kilómetros al norte del centro del estado de San Diego. Previo al impacto, anunció por radio que se encontraban a 3 millas de la pista de aterrizaje 28 del Aeropuerto, según grabaciones de Live ATC.

A las 3:45 de la madrugada, el vehículo se estrelló en el barrio residencial de Murphy Canyon, vecindario de una de las unidades de vivienda militar más grandes del mundo. Tras el lamentable suceso, fueron los residentes de la comuna quienes ayudaron a evacuar a los vecinos de sus casas. Posterior al accidente, el avión empezó a derramar combustible a los alrededores, lo que ocasionó incendios en varios automóviles.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl mencionó: "No puedo describir con palabras cómo era esta escena, pero con el combustible para aviones corriendo por las calles y todo en llamas al mismo tiempo, fue bastante horrible de ver". Añadió que, al parecer, todas las personas a bordo del avión habrían fallecido.

Las autoridades no revelaron aún la identidad de los pasajeros. El subjefe de bomberos Dan Eddy no señaló el número de víctimas mortales de la avioneta, aunque confirmó que no hubo heridos de gravedad ni fallecidos donde vivían los residentes locales. Durante el transcurso del día, el departamento de policía de Florida confirmó que una persona está hospitalizada y otras dos ya fueron dadas de alta tras el accidente. Este tipo de transporte es utilizado para viajes de negocios y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) en colaboración con la Administración Federal de Aviación siguen investigando las causas del trágico accidente.

Causas y consecuencias del accidente

Dan Eddy comentó para Associated Press la existencia de abundante neblina a la hora que sucedió el accidente y evitaba ver con claridad el entorno. Esta visibilidad disminuyó a media milla y las nubes descendieron al momento que ocurrió la tragedia según confirmaron los datos de observación meteorológica. El alcalde de San Diego, Todd Gloria, aseguró su apoyo a los afectados mientras que el comandante de la Base Naval de San Diego, el capitán Robert Heely, hay muchas familias afectadas tanto familiares de los tripulantes como vecinos de las unidades de vivienda militar.