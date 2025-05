Accidente de avión en San Diego dejó dos muertos: ya se pudieron identificar a las víctimas

En horas de la madrugada del jueves 22 de mayo ocurrió una tragedia. El avión comercial Cessna 550 se dirigía al Aeropuerto Ejecutivo de Montgomery-Gibs, ubicado a 10 kilómetros al norte de San Diego, cuando descendió y se estrelló en Murphy Canyon, un barrio residencial del estado de California. Dejó personas afectadas por el incendio, casas destruidas y pérdidas humanas tras el accidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó dos de los fallecidos y te lo contaremos a continuación.

Se identificaron a los fallecidos en San Diego

La FFA confirmó públicamente que el agente musical estadounidense de 42 años, Dave Shapiro estuvo en el avión que se estrelló en San Diego a causa de una neblina. El ejecutivo musical figuraba como propietario del avión y la Administración Federal de Aviación destacó que era el piloto del vehículo.

Shapiro creó la agencia Sound Talent Group en 2018. Fue miembro fundador de la Organización Nacional de Talentos Independientes (NITO) y tenía su sello llamado Velocity Records. Hanson, conocido por su éxito musical en la década de 1990, recordó al productor como su amigo de toda la vida, una persona valiente, entregado a su trabajo y le gustaba asumir nuevos retos.

Shapiro y Williams fueron identificados luego de las investigaciones.

El segundo identificado en este accidente es el ex baterista de The Devil Wears Prada, Daniel Williams. Perteneció a la banda entre 2005 y 2016 y fue parte de discos recordados como Plagues (2009) o With Roots Above And Branches Below (2009). Su arduo trabajo ayudó a que la banda se afiance como el pilar del metalcore. Tocaba el género de "heavy metal" y era el copiloto de la avioneta que trasladaba a Shapiro.

En 2019, Williams sobrevivió luego de ocurrir un tiroteo en Ohio, estado de origen del ex baterista. Un pistolero empezó a abrir fuego donde hubo víctimas mortales y heridos, pero Daniel escapó del bar Ned Peppers. Antes de que el avión despegara, subió a sus redes sociales fotos del avión en el Aeropuerto de Teteboro en Nueva Jersey.

Ante esto, miembros de la banda de Williams y la agencia de Shapiro se pronunciaron al respecto expresando sus condolencias: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Dave Shapiro y sus dos colegas. Dave fue un visionario en la industria musical y socio fundador de Sound Talent Group" señaló el comunicado. Por otro lado, dedicaron unas palabras al exbaterista: "Sin palabras. Te lo debemos todo. Te amaremos por siempre".