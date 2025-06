Tiroteo en Texas: actor de doblaje Jonathan Joss fue asesinado en San Antonio

Reportes oficiales de Texas investigan el asesinado de Jonathan Joss, actor que prestó su voz en series como "Kings of The Hill" o "Parks and Recreation".

Jonathan Joss fue asesinado a los 59 años tras un tiroteo ocurrido en San Antonio, Texas. | Edición: Miguel Reyes / Libero.pe