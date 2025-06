Donald Trump defiende la intervención militar en LA y lanza fuerte crítica a Gavin Newsom: "Incompetente gobernador"

Donald Trump se ha encargado de arremeter duramente contra el gobernador de Califoria, Gavin Newsom, a raíz de los conflictos producidos en Los Ángeles a manos de los agentes federales y los protestantes inmigrantes. Haciendo uso de su red social Truth Social, se ha encargado de defender el envío de la Guardia Militar, argumentando que Los Ángeles "habría quedado completamente destruida" sin la intervención.

Asimismo, dio a entender que Newsom, a quien llamó incompetente por minimizar la magnitud del conflicto, debió darle las gracias y expresar que California no sería nada sin el presidente. No obstante, no lo hizo y las riñas entre ambos continuaron. ¿Qué más se sabe sobre esta trágica situación que sacude el centro de Los Ángeles? Aquí te comentamos.

Comunicado de Donald Trump en Truth Social. | Foto: Captura.

¿En qué momento Donald Trump envió la Guardia Militar a Los Ángeles?

Según CBS News, el presidente estadounidense habría ordenado el despliegue de tropas el sábado 7 de junio, basándose en el Título 10, con el fin de querer reducir el caos presente en Los Ángeles. No obstante, esto no fue autorizado por el gobernador de California, quien criticó la acción y argumentó que el uso de la Guardia Militar solo atribuía más caos a la situación.

Cabe mencionar que esta es la primera vez en décadas que un mandatario utiliza a la Guardia Militar Nacional sin la aprobación de un estado. No obstante, la respuesta de Donald Trump se mantiene: desea liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria. Como consecuencia, instruye al Departamento de Seguridad Nacional, Pete Hegseth y la Fiscal General, Pam Bondi, para que tomen todas las medidas necesarias para erradicar a los inmigrantes de la ciudad.

Comunicado de Donald Trump en Truth Social. | Foto: Captura.

¿Cuál fue la última respuesta del gobierno de California ante las medidas de Donald Trump?

Tras el despliegue militar en Los Ángeles y las publicaciones de Donald Trump con relación a una liberación de la invasión de criminales extranjeros, el gobernador de California no perdió la oportunidad de hacerse oír una vez más. En una carta enviada al secretario de Defensa, Newsom exigió que se anule el despliegue de tropas, dado que están ejerciendo de forma ilegal y sin autorización. Enfatiza, además, que es indispensable devolver el control a California.

Comunicado de Gavin Newsom. | Foto: Captura.