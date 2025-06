Alerta para inmigrantes: ICE adopta nueva táctica mientras senadores generan polémica

En los últimos días se han difundido imágenes que muestran a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizando máscaras y pasamontañas durante redadas y operativos contra inmigrantes en Los Ángeles. Ante esta situación, un senador republicano apoyó la medida, señalando que los migrantes no tienen derechos.

Uso de máscaras por parte de los agentes federales

En Estados Unidos, agentes migratorios han llevado a cabo una serie de operativos con el objetivo de capturar y deportar a inmigrantes. Como resultado, se han enfrentado a manifestantes en Los Ángeles. Unas imágenes han puesto en evidencia una de sus tácticas para intimidar y proteger su identidad: el uso de máscaras durante las redadas y en los enfrentamientos con los manifestantes.

Agentes de ICE usan mascaras como protección en sus redadas y operativos contra los inmigrantes. Foto: AP

Funcionarios del Partido Republicano y de ICE han justificado esta decisión como necesaria para proteger a los agentes y a sus familias del 'doxxing', es decir, la difusión de sus datos personales en internet. El jefe interino de ICE, Todd Lyons, comentó: "La gente está allá afuera tomando fotos de sus nombres y rostros, y publicándolas en línea junto con amenazas de muerte para ellos y sus familias".

Jerry Robinette, exagente especial, explicó que no existe ningún impedimento para el uso de estas máscaras por parte de los agentes, aunque normalmente se emplean en operaciones encubiertas o cuando van vestidos de civil. Esta modalidad ya ha sido utilizada anteriormente para detener a una estudiante en una calle de Boston.

Los republicanos desatan polémica

Mientras los demócratas buscan supervisar al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, los republicanos han demostrado escaso interés en el proceder de los agentes. Entrevistas realizadas por medios locales reflejan la poca importancia que le otorgan a los derechos de los inmigrantes.

Para algunos funcionarios, los inmigrantes no tienen ningún derecho. Otros defienden el uso de máscaras por parte de los agentes. El senador Tommy Tuberville comentó: "Estoy a favor de que los agentes de ICE usen lo que quieran para protegerse". Además, al ser cuestionado sobre si los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad de los agentes, respondió con un rotundo no: "No cuando buscan a inmigrantes ilegales que están matando gente".