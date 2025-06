Venezolana rompe en llanto tras ser despedida de Walmart por leyes migratorias: "Los buenos pagamos por los malos"

Una inmigrante de Venezuela, de nombre Edda Navarro, comenta su experiencia tras haber sido despedida de Walmart como consecuencia de las drásticas políticas migratorias impuestas por el gobierno federal. La situación se lleva a cabo como consecuencia de la eliminación del Parole Humanitario para, según la administración de Donald Trump, minimizar el sembrado de terror la banda criminal venezolana Tren de Aragua. En esta nota te comentamos más al respecto.

Venezolana cuenta sobre su despido de Walmart

Entre lágrimas, la venezolana y creadora de contenido en TikTok da a conocer su historia. "Como muchos saben, yo trabajo en Walmart. Hoy fue mi último día. Fui una de esas tantas personas que fue despedida. Qué chimbo que por culpa de unos cuantos paguemos todos, los buenos, los que sí vinimos a trabajar, los que sí vinimos a hacer las cosas bien", declaró en un video.

"Es muy triste y lamentable que por culpa de unos cuantos tengamos que pagar todos, todos por igual", prosiguió Navarro en su video. No obstante, a pesar de las malas noticias como resultado de lo impuesto por Trump, aseguró que estaba agradecida y que siempre recordaría a sus compañeros de trabajo.

La situación de los venezolanos en Estados Unidos

Tras haber realizado el video hablando sobre su despido, Navarro publicó otro clarificando cualquier tipo de desinformación que pudo haberse originado. En este, explicó que los venezolanos no fueron los únicos inmigrantes en ser despedidos, tanto de Walmart como de otras empresas. Se despidieron también a los ciudadanos de Haití, Cuba y Nicaragua.

"Lo que está sucediendo es que vamos entramos con el Parole Humanitario, bajo una categoría que fue eliminada por completo. Eso quiere decir que si tu permiso de trabajo está vigente, pero está bajo esa categoría, automáticamente eso ya no está funcionando", comenta, solo para hacer énfasis en la cantidad de venezolanos relacionados con crímenes y condenas por delitos. "Ese tipo de personas a mí no me representan", señaló.

Asegura, además, que en su video no intenta juzgar a las personas que ingresan al país ilegalmente. No obstante, desde su experiencia, da a conocer que llegó a Estados Unidos con el propósito de hacer las cosas bien. "No queremos caer en la irregularidad. Queremos, más bien, buscar la forma de legalizarnos y adaptarnos a este nuevo país y a este nuevo sistema".