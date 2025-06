Kim Kardashian, Pedro Pascal, Mark Ruffalo y muchos más: estas son las celebridades que condenan las redadas de ICE

Tras la situación tan difícil que experimenta Estados Unidos como consecuencia de las fuertes políticas migratorias establecidas por Donald Trump, celebridades como Kim Kardashian, Pedro Pascal, Eva Longoria, la rapera Doechii, entre otros, dieron a conocer su postura en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué dijeron exactamente? Aquí te comentamos.

¿Qué dijeron las celebridades en Estados Unidos contra las redadas de ICE?

Según Forbes, Kim Kardashian mostró su postura en contra de las redadas migratorias de ICE y a favor de los inmigrantes por medio de una historia en Instagram, publicada el martes 10 por la noche. "La gente no puede hacer la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden que las personas vivan de manera segura y libre", comentó, dando a conocer que es consciente de la forma en la que la comunidad inmigrante se ha consolidado en las estructuras sociales norteamericanas.

Historia de Kim Kardashian en contra de ICE.

Por su parte, el actor Pedro Pascal, conocido por su papel como Joel en The Last of Us, publicó un video donde se evidencia inmigrantes de diferentes países dando un sólido mensaje al gobierno federal. "El miedo no tiene cabida en este lugar. Somos más ruidosos que sus sirenas, más fuertes que sus redadas, más unidos que sus unidades. Cuando vienen por uno, vienen por todos nosotros. Esta es nuestra comunidad, esta es nuestra ciudad", es la traducción en español de parte del texto expuesto en el video.

En la misma línea de apoyo a los inmigrantes, Mark Ruffalo, la rapera Doechii y el músico Finneas expresaron su opinión al respecto. El primero criticó fuertemente al gobierno de Donald Trump, tildando al presidente de "estafador" y denominando a las autoridades de inmigración como "fuerzas racistas". Agregó, además, que los agentes "escoden sus rostros por vergüenza, miedo o justicia y pisotean su derecho [el de los inmigrantes] a un juicio justo".

En el caso de Doechii, su discurso en contra de Donald Trump en los Premios BET se viralizó como consecuencia del impacto que causó en la población. "Trump está usando fuerzas militares paras detener una protesta y quiero que todos consideren qué tipo de gobierno es cuando cada vez que ejercemos nuestro derecho democrático para protestar, el ejército se despliega contra nosotros", fueron las palabras de la artista.

Finalmente, el músico Finneas, publicó en Instagram que fue atacado por gases lacrimógenos mientras asistía a una protesta en Los Ángeles, acusando a la policía de incitar a la violencia.

La drástica situación de las protestas contra ICE en Estados Unidos

Las protestas contra ICE comenzaron en Los Ángeles este fin de semana y se han extendido a otras ciudades como Nueva York, Filadelfia y Chicago, debido a las redadas y detenciones de inmigrantes. Trump ha chocado con los líderes de California, como el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass, por su decisión de enviar tropas para frenar las manifestaciones.

Aunque la legalidad de este despliegue ha sido cuestionada, Trump lo basó en el Título 10 del Código de los EE.UU. que le otorga al presidente autoridad en situaciones de invasión o rebelión. Newsom criticó a Trump por actuar fuera de la ley y atacar las tradiciones estadounidenses.