Protestas en Los Ángeles por redadas ICE: presentador nocturno criticó a Donald Trump y lo llamó "mentalmente enfermo"

Las protestas continúan en la ciudad de Los Ángeles (California) luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el ingreso de la Guardia Nacional para controlar a los manifestantes. Ante esta medida, diversos políticos y figuras públicas expresaron su rechazo. Jimmy Kimmel, comediante y presentador de un programa nocturno residente en Los Ángeles, criticó la decisión y compartió su punto de vista sobre las manifestaciones.

Jimmy Kimmel criticó a Donald Trump

Jimmy Kimmel, el martes 10 de junio en su programa, calificó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como "mentalmente enfermo", luego de que este desplegara a más de 700 marines en la ciudad de Los Ángeles para contener las protestas. Denunció que Trump busca una "guerra" en California, sin importar los daños que ello conlleve. Las palabras del presentador fueron duras y ácidas, señalando que se intenta exagerar la gravedad de la situación: "Alguien prende fuego a un cubo de basura y 12 equipos de cámaras corren hacia allí".

El presidente Donald Trump ordenó el envió de militares de la Guardia Nacional a la ciudad de Los Ángeles. Foto: AP

Además, Kimmel comparó la forma en que se toman decisiones con otros problemas que ya habían ocurrido: "Trump quiere que parezca anarquía, así que elude a nuestro gobernador y llama a 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines en servicio activo. Cuando sufrimos los incendios forestales que devastaron gran parte de nuestra ciudad, no hizo absolutamente nada. Ahora que estamos en medio de una situación que no es una emergencia, ¡envíen a la Guardia Nacional!".

Con su característico estilo satírico, añadió: "No verán esto en ningún otro lugar de la televisión. No solo no es un apocalipsis, sino que están estrenando Elio, una película de extraterrestres, en Disney/Pixar. No se lo digan a Trump, también enviará a los Boinas Verdes. Pero solo quiero decir: gracias a Dios por el presidente Trump y los héroes de ICE, por protegernos de estos sanguinarios vendedores de frutas que esparcen sus peligrosos trozos de piña y mango con un chorrito de lima por toda la ciudad".

Kimmel y su punto de vista de las protestas

El conductor televisivo justificó el rechazo de los manifestantes a las políticas de Donald Trump, señalando las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la captura de inmigrantes: "Personas que han vivido aquí toda su vida, personas que llevan en esta ciudad más tiempo que yo, la gran mayoría de las cuales nunca han hecho nada malo, están siendo secuestradas, que es la palabra correcta, por agentes enmascarados, ocultando sus identidades, deteniéndolas en la calle y en el trabajo, y enviándolas a centros de detención".

Kimmel afirmó que es responsabilidad de los ciudadanos locales defenderse y protestar contra las autoridades ante esta injusticia: "Los angelinos se reunieron para manifestarse y, con muy pocas excepciones, lo hicieron pacíficamente para expresar su oposición a este repugnante e innecesario abuso de poder, instigado por nuestro presidente con problemas mentales, quien está empeñado en exacerbar la situación, quien en realidad busca el conflicto, y quien está provocando y mintiendo intencionalmente para que parezca que hay una guerra en curso".

Además, sostuvo que estas manifestaciones y protestas contra los métodos utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden considerarse disturbios, y señaló que los medios de comunicación han presentado una imagen mucho más trágica de lo que realmente ocurre: "No hay disturbios afuera. Aquí tenemos más de los llamados ‘disturbios’ cuando uno de nuestros equipos gana un campeonato".